W USA importer produktów spożywczych Gellert Global Group złożył pozew do Sądu Handlu Międzynarodowego USA, kwestionując 50-procentowe cła na szereg towarów z Kanady. Spółka domaga się uznania tych ceł za niezgodne z prawem, wstrzymania ich stosowania oraz zobowiązania administracji prezydenta do zwrotu już zapłaconych opłat wraz z odsetkami.

Pozew importera serów

Spółka z siedzibą w stanie New Jersey twierdzi, że cła obejmują importowane przez nią sery. Jak informuje CNBC, w lipcu prezydent Donald Trump zastosował sekcję 338 ustawy taryfowej z 1930 roku, wprowadzając cła w odpowiedzi na rzekomą dyskryminację handlową ze strony Ottawy.

Podwyższone cła objęły między innymi kanadyjskie kije hokejowe, wino, miód, peruki i inne towary. Według stacji był to pierwszy przypadek wykorzystania 96-letniego przepisu ustawy do wprowadzenia ceł.

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Argumenty strony skarżącej

W pozwie stwierdzono, że sekcja 338 jest przepisem związanym z polityką ceł odwetowych, który późniejsze ustawodawstwo miało rzekomo faktycznie uchylić. Interesy Gellert Global Group reprezentuje Liberty Justice Center.

Ta organizacja prawnicza wcześniej skutecznie zakwestionowała przed Sądem Najwyższym USA tak zwane wzajemne cła Trumpa. W lutym sąd je unieważnił, a administracja USA obecnie zwraca importerom środki. CNBC szacuje, że rząd federalny pobrał z tytułu tych ceł około 166 mld dolarów.

Liberty Justice Center prowadzi także dwa inne pozwy, w których twierdzi, że Trump niewłaściwie wykorzystywał ustawy do wprowadzania szeroko zakrojonych ceł. Biały Dom nie skomentował natychmiast nowego pozwu.

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