Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сертифицировало Boeing 737 Max 10 — крупнейшую модель в семействе 737 Max. Это была последняя модель этой самой продаваемой линейки Boeing, которой требовалось одобрение правительства, сообщает CNBC.

Сертификация после задержек

Max 10 планировали ввести в эксплуатацию в 2020 году, однако сертификация затянулась на годы. На процесс повлияли усиленный контроль после двух катастроф самолетов Max в 2018 и 2019 годах, другие вопросы безопасности и необходимость инженерных изменений. В частности, Boeing пришлось доработать систему противообледенения двигателей.

Одобрение FAA поступило через несколько недель после того, как федеральные чиновники проверили сбой в навигационной системе самолета. Они пришли к выводу, что проблема не представляла угрозы безопасности полета. Администратор FAA Брайан Бедфорд заявил, что решение приняли после тщательной оценки конструкции самолета и требований безопасности.

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Заказы и производство

Генеральный директор Boeing Келли Ортберг 16 сентября на конференции Morgan Stanley заявил, что заказы на Max 10 составляют примерно 30% портфеля заказов компании. Среди клиентов модели — Alaska Airlines, American Airlines, United Airlines и Delta Air Lines.

После сертификации авиакомпании могут начать перевозку пассажиров, однако интеграция самолетов в расписание может занять месяцы. В начале августа FAA также одобрило самую маленькую модель семейства — 737 Max 7. Boeing параллельно наращивает производство самолетов 737 Max и 787 Dreamliner, а в июле открыла четвертую производственную линию Max в Эверетте, штат Вашингтон.

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