Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) certyfikowała Boeing 737 Max 10 — największy model w rodzinie 737 Max. Był to ostatni model z najlepiej sprzedającej się linii Boeinga, który wymagał zgody rządu, informuje CNBC.

Certyfikacja po opóźnieniach

Max 10 miał wejść do eksploatacji w 2020 roku, jednak certyfikacja przeciągnęła się o lata. Na proces wpłynęła wzmożona kontrola po dwóch katastrofach samolotów Max w 2018 i 2019 roku, inne kwestie bezpieczeństwa oraz konieczność zmian inżynieryjnych. W szczególności Boeing musiał zmodyfikować system przeciwoblodzeniowy silników.

Zgoda FAA nadeszła kilka tygodni po tym, jak federalni urzędnicy zbadali usterkę w systemie nawigacyjnym samolotu. Doszli do wniosku, że problem nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa lotu. Administrator FAA Bryan Bedford oświadczył, że decyzję podjęto po dokładnej ocenie konstrukcji samolotu i wymogów bezpieczeństwa.

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Zamówienia i produkcja

Dyrektor generalny Boeinga Kelly Ortberg powiedział 16 września podczas konferencji Morgan Stanley, że zamówienia na Max 10 stanowią około 30% portfela zamówień firmy. Wśród klientów tego modelu są Alaska Airlines, American Airlines, United Airlines i Delta Air Lines.

Po certyfikacji linie lotnicze mogą rozpocząć przewóz pasażerów, jednak włączenie samolotów do rozkładów może potrwać miesiące. Na początku sierpnia FAA zatwierdziła także najmniejszy model rodziny — 737 Max 7. Boeing równolegle zwiększa produkcję samolotów 737 Max i 787 Dreamliner, a w lipcu otworzył czwartą linię produkcyjną Max w Everett w stanie Waszyngton.

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