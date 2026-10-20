美国联邦航空管理局（FAA）已认证波音737 Max 10——737 Max系列中最大的机型。据CNBC报道，这是波音这一最畅销产品线中最后一款需要获得政府批准的机型。

延误后的认证

Max 10原计划于2020年投入运营，但认证程序延宕了数年。2018年和2019年两起Max飞机空难后加强的审查、其他安全问题以及工程改动的必要性都影响了这一进程。特别是，波音必须改进发动机防冰系统。

FAA的批准是在联邦官员审查飞机导航系统故障数周后作出的。他们得出结论称，该问题不会对飞行安全构成威胁。FAA局长布莱恩·贝德福德表示，这一决定是在对飞机设计和安全要求进行彻底评估后作出的。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

订单与生产

波音首席执行官凯利·奥特伯格9月16日在摩根士丹利会议上表示，Max 10的订单约占公司订单储备的30%。该机型的客户包括阿拉斯加航空、美国航空、联合航空和达美航空。

认证后，航空公司可以开始运送乘客，但将飞机纳入航班时刻表可能需要数月时间。8月初，FAA还批准了该系列中最小的机型——737 Max 7。波音同时正在提高737 Max和787 Dreamliner飞机的产量，并于7月在华盛顿州埃弗里特开设了第四条Max生产线。

关注我们在