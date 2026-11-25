Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» («АдН») официально выдвинула своего лидера в Саксонии-Анхальт Ульриха Зигмунда в качестве кандидата на пост главы правительства этой восточногерманской федеральной земли. В то же время его избрание остается под вопросом из-за нехватки голосов в земельном парламенте.

После сентябрьских выборов в регионе сложилась патовая ситуация. «АдН» стала бесспорно крупнейшей политической силой, однако не получила абсолютного большинства. Поэтому пока нет уверенности, что Зигмунд сможет заручиться 42 голосами, необходимыми для избрания премьером земли.

Партия имеет 39 мест в земельном парламенте, поэтому кандидату необходимо получить ещё три голоса от представителей других политических сил в ходе тайного голосования.

Предполагается, что голосование по избранию главы правительства состоится 8 декабря. На прошлой неделе Зигмунд заявил, что планирует принять участие в этом процессе.

«Я исхожу из того, что будет только одно голосование», — сказал политик. Он выразил уверенность, что получит необходимую поддержку, хотя ни одна из других партий не заявила о намерении голосовать за его кандидатуру.

Левопопулистская партия BSW, имеющая пять мест в парламенте, сообщила, что ее депутаты планируют воздержаться. В то же время 14 из 15 представителей ХДС в ландтаге намерены покинуть зал во время первых двух туров голосования.

На данный момент окончательный сценарий избрания главы земельного правительства остается неопределенным.

Если кандидат участвует в двух голосованиях в ландтаге, которые должны состояться с интервалом не более одной недели, но ни разу не набирает необходимого большинства, запускается процедура нового голосования о проведении досрочных выборов. Их должны организовать в течение двух недель. Для назначения новых выборов в таком случае достаточно простого большинства голосов «за».

Если решение о проведении досрочных выборов не будет принято, парламент переходит к третьему голосованию по избранию главы правительства земли.

На этом этапе кандидату уже достаточно получить большинство среди всех поданных голосов, а не большинство от общего числа депутатов парламента.

Однако даже третий тур может не дать результата. Учитывая распределение мест в ландтаге, вполне вероятна ситуация, когда количество голосов «за» и «против» будет одинаковым.

При этом законы Германии чётко не определяют, как именно следует разрешать такую ситуацию. Эксперты по конституционному праву предполагают, что наиболее вероятным выходом станет продолжение голосований до тех пор, пока не будет принято решение большинством или относительным большинством голосов.

Об этом сообщает DW.

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