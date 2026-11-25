极右翼政党“德国选择党”（AfD）已正式提名其在萨克森-安哈尔特州的领导人乌尔里希·齐格蒙德，作为该东德联邦州州长职位的候选人。 但鉴于在州议会中缺乏足够票数，其当选前景仍存疑。

9月份的选举后，该地区陷入了僵局。“德国选择党”虽毫无疑问成为最大的政治力量，但未能获得绝对多数席位。 因此，目前尚不确定齐格蒙德能否获得当选州长所需的42票。

该党在州议会中拥有39个席位，因此该候选人需要在无记名投票中从其他政治力量的代表那里再获得三票。

据初步安排，政府首脑选举投票将于12月8日举行。上周，齐格蒙德表示计划参与此次选举。

“我认为只会进行一轮投票，”这位政治家说道。他表达了信心，认为自己将获得必要的支持，尽管其他政党均未表示打算投票支持他的候选资格。

在议会中拥有5个席位的左翼民粹主义政党BSW表示，其议员计划投弃权票。与此同时，基民盟在州议会的15名代表中有14人打算在前两轮投票期间离开会场。

目前，州政府主席的最终当选方案仍不明朗。

如果候选人参加了州议会内间隔不超过一周的两次投票，但均未获得所需多数票，则将启动关于举行提前选举的新投票程序。该选举须在两周内组织完成。 在此情况下，只需简单多数票赞成即可决定举行新选举。

若未通过举行提前选举的决议，议会将进入第三轮投票，以选举州政府主席。

在此阶段，候选人只需获得所有有效票中的多数票，而非议会总议员人数的多数票。

然而，即使第三轮投票也可能无法得出结果。鉴于州议会的席位分布，赞成票与反对票数持平的情况完全有可能发生。

与此同时，德国的成文法并未明确规定应如何解决此类情况。 宪法专家推测，最可能的解决办法是继续投票，直到通过多数票或相对多数票达成决议为止。

德国之声（DW）报道了这一情况。

乌克兰的腐败丑闻，以及美国总统唐纳德·特朗普为结束战争而向乌克兰施压的立场，正助长欧洲极右翼势力的活跃度——这些势力此前就从未掩饰过对克里姆林宫的同情。

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