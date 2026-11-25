匈牙利总理彼得·马贾尔在Facebook上表示，在访问喀尔巴阡地区期间，他从乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基手中收到了1942年8月刊的喀尔巴阡地区旧周刊《Az Őslakó》。 该报刊登了一则关于其曾祖父拉约什·埃罗斯入职的通知，二战期间，埃罗斯曾担任穆卡切沃郊区罗斯维戈沃村（现已并入穆卡切沃市）的村委主任。

马亚尔称这份礼物是“真正的家族纪念品”，并强调了这种不拘礼节的个人举动所具有的特殊意义。 作为回礼，匈牙利总理向泽连斯基赠送了一幅由匈牙利裔外喀尔巴阡画家阿提拉·科普里瓦创作的描绘穆卡切沃城堡的画作， 以及基辅艺术家、修复师和研究者阿尔帕德·伊什特万·马亚尔所著的《基辅的匈牙利人：从9世纪至今的匈乌关系史》。

来源：匈牙利总理彼得·马亚尔在Facebook上的帖子。

11月24日，弗拉基米尔·泽连斯基在乌日戈罗德会见了匈牙利总理彼得·马亚尔。总统称此次会谈内容充实，并通报了具体的协议内容。 两国领导人首先前往乌日霍罗德的荣耀山纪念碑前献花，悼念阵亡的乌克兰捍卫者，随后将举行双边会谈。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在扎卡尔帕蒂地区的会晤中，向匈牙利总理彼得·马亚尔赠送了1942年的报纸，其中提到了曾在穆卡切沃担任公证人的他的曾祖父。

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