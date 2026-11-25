Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал в Facebook, что во время визита в Закарпатье получил от президента Украины Владимира Зеленского августовский номер бывшего закарпатского еженедельника «Az Őslakó» за 1942 год. В газете опубликовано сообщение о приеме на работу его прадеда Лайоша Эросса, который во время Второй мировой войны был главным секретарем бывшего села Росвигово в пригороде Мукачево.

Мадяр назвал подарок «настоящей семейной реликвией» и подчеркнул особое значение такого личного жеста вне протокола. В ответ венгерский премьер подарил Зеленскому картину закарпатского художника венгерского происхождения Аттилы Копривы с изображением Мукачевского замка, а также книгу киевского художника, реставратора и исследователя Арпада Иштвана Мадяра «Венгры в Киеве. Главы из истории венгерско-украинских отношений с IX века до наших дней».

Источник: пост премьер-министра Венгрии Петера Мадяра в Facebook.

24 ноября в Ужгороде Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром. Президент назвал переговоры содержательными и сообщил о конкретных договоренностях. Лидеры начали визит с почтения памяти павших украинских защитников, возложив цветы к мемориалу на Холме славы в Ужгороде, после чего состоятся двусторонние переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Закарпатье подарил премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру газеты 1942 года, в которых упоминается его прадед, работавший нотариусом в Мукачево.

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