Premier Węgier Péter Magyar napisał na Facebooku, że podczas wizyty w Zakarpaciu otrzymał od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego sierpniowy numer dawnego zakarpackiego tygodnika „Az Őslakó” z 1942 roku. W gazecie opublikowano informację o zatrudnieniu jego pradziadka Lajosza Erossa, który podczas II wojny światowej pełnił funkcję sekretarza gminy dawnej wsi Roswyhów na przedmieściach Mukaczewa.

Madjar nazwał ten prezent „prawdziwą pamiątką rodzinną” i podkreślił szczególne znaczenie takiego osobistego gestu wykraczającego poza protokół. W odpowiedzi węgierski premier podarował Zełenskiemu obraz zakarpackiego artysty węgierskiego pochodzenia Attili Koprivy przedstawiający zamek w Mukaczewie, a także książkę kijowskiego artysty, konserwatora zabytków i badacza Arpáda Istvána Madjara pt. „Węgrzy w Kijowie. Rozdziały z historii stosunków węgiersko-ukraińskich od IX wieku do współczesności”.

Źródło: wpis premiera Węgier Pétera Mádára na Facebooku.

24 listopada w Użhorodzie Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Węgier Péterem Madjarem. Prezydent określił rozmowy jako merytoryczne i poinformował o konkretnych ustaleniach. Przywódcy rozpoczęli wizytę od oddania hołdu poległym ukraińskim obrońcom, składając kwiaty pod pomnikiem na Wzgórzu Chwały w Użhorodzie, po czym odbędą się rozmowy dwustronne.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w Zakarpaciu podarował premierowi Węgier Péterowi Madjarowi gazety z 1942 roku, w których wspomniany jest jego pradziadek, który pracował jako notariusz w Mukaczewie.

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