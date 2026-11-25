По состоянию на 25 ноября 2026 года стоимость замороженных российских активов в Швейцарии достигла 8,5 млрд швейцарских франков — это примерно 10,2 млрд долларов. За последние полтора года эта сумма выросла на 15%. Причиной стало блокирование новых активов, а также подорожание части имущества, в частности золотых запасов.

Он озвучил новые цифры 24 ноября во время юридической конференции в Женеве. В апреле 2025 года стоимость замороженных российских активов в стране составляла 7,4 млрд франков. Теперь этот показатель вырос до 8,5 млрд франков, или примерно 10,2 млрд долларов. Таким образом, за полтора года сумма увеличилась на 1,1 млрд франков.

В SECO объясняют, что рост связан сразу с несколькими факторами. Швейцарские власти заблокировали дополнительные активы российских граждан и компаний, попавших под санкции. Кроме того, выросла стоимость части уже замороженного имущества, в частности активов, связанных с золотом.

Сколько российских активов остаются заблокированными

Отдельно Bloomberg обращает внимание на средства Центрального банка России, находящиеся в Швейцарии. Их стоимость за последние полтора года, напротив, уменьшилась на 9% и составляет 6,8 млрд швейцарских франков. Однако это не означает, что часть денег разморозили или вернули России. По объяснению Даниэля Эби, сумма снизилась из-за изменения курса валют, в которых хранятся эти активы.

Кроме того, в Швейцарии продолжают расширять санкционные ограничения. В августе 2026 года страна присоединилась к 20-му пакету санкций Европейского союза против России. По данным Bloomberg, ограничения, предусматривающие замораживание активов, распространяются примерно на 2790 физических и юридических лиц. В SECO также сообщили об увеличении количества обращений относительно возможного обхода санкций. По словам Эби, ведомство получило более 870 сообщений о таких случаях. Полтора года назад их было около 600.

Почему Швейцария замораживает российские активы

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Швейцария присоединилась к санкциям Европейского Союза против Москвы. Это стало заметным изменением для страны, которая традиционно придерживалась политики нейтралитета. Швейцарские банки располагали значительными средствами российских клиентов. По оценке Швейцарской ассоциации банкиров, вскоре после начала полномасштабной войны в банках страны хранилось не менее 150 млрд франков российских активов. Однако эта сумма не означает, что все эти средства попали под санкции или были заморожены.

Решение присоединиться к ограничениям ЕС вызвало дискуссию внутри самой Швейцарии. Сторонники санкций считали, что страна должна поддержать европейских партнеров и присоединиться к давлению на Кремль. Противники же опасались, что такая политика может нанести ущерб финансовой привлекательности Швейцарии и ее репутации нейтрального государства. Несмотря на споры, Берн продолжает применять санкции против России и блокировать активы лиц и компаний, попавших в соответствующие списки. Новые данные SECO показывают, что общая стоимость таких активов уже превысила 10 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя подразделения по вопросам санкций Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) Даниэля Эби.

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