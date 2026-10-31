В Польше опекуны, оказывавшие услуги по уходу на дому до вступления в силу новых стандартов, должны завершить обучение первой помощи до 5 ноября 2026 года. Требование касается услуг, которые гмина назначает в рамках системы социальной помощи. Об этом сообщает Interia.

Новые стандарты ухода

В августе в стране вступило в силу распоряжение Министерства семьи, труда и социальной политики о стандартах предоставления услуг по уходу по месту жительства. Документ определяет, какую поддержку должны получать пожилые люди и люди, не способные самостоятельно себя обслуживать, а также устанавливает контроль качества таких услуг.

В обязанности опекунов входит помощь с одеванием, приготовлением пищи, уборкой, покупками, посещением врачей, реабилитацией и решением дел в учреждениях. Стандарты также охватывают гигиенический уход, в частности помощь во время купания и пользования туалетом, а также профилактику пролежней.

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Опекун может помогать с приемом лекарств, измерять давление, уровень сахара и сатурацию, а также делать простые перевязки, если эти действия не требуют специальных медицинских знаний или квалификации. Документ также предусматривает поддержание социальных контактов подопечных — прогулки, разговоры и помощь в пользовании книгами, библиотеками и учреждениями культуры.

Кого касается обучение

Стандарты должны соблюдать центры социальной помощи, центры социальных услуг и другие учреждения, организующие уход по заказу гмин. Частные опекуны, которых семья нанимает и оплачивает самостоятельно, не обязаны автоматически проходить обучение первой помощи, и предельный срок 5 ноября на них не распространяется.

Правила также предусматривают, что опекун должен быть совершеннолетним, не быть членом семьи подопечного и подать декларацию о психофизической способности к такой работе. Для людей, которые уже оказывали услуги до введения новых стандартов, срок подачи такой декларации истек 5 сентября 2026 года. По данным издания, когда уход организуют местные центры социальной помощи, расходы на обучение обычно берет на себя организатор услуг.

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