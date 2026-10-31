W Polsce opiekunowie, którzy świadczyli usługi opieki w domu przed wejściem w życie nowych standardów, muszą ukończyć szkolenie z pierwszej pomocy do 5 listopada 2026 roku. Wymóg dotyczy usług przyznawanych przez gminę w ramach systemu pomocy społecznej. Poinformowała o tym Interia.

Nowe standardy opieki

W sierpniu w kraju weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące standardów świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Dokument określa, jakie wsparcie mają otrzymywać osoby starsze oraz osoby, które nie są w stanie samodzielnie o siebie zadbać, a także ustanawia kontrolę jakości takich usług.

Do zadań opiekunów należy pomoc w ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków, sprzątaniu, zakupach, wizytach u lekarzy, rehabilitacji i załatwianiu spraw w instytucjach. Standardy obejmują także opiekę higieniczną, w tym pomoc podczas kąpieli i korzystania z toalety, a także profilaktykę odleżyn.

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Opiekun może pomagać w przyjmowaniu leków, mierzyć ciśnienie, poziom cukru i saturację oraz wykonywać proste opatrunki, jeśli czynności te nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej ani kwalifikacji. Dokument przewiduje również podtrzymywanie kontaktów społecznych podopiecznych — spacery, rozmowy oraz pomoc w korzystaniu z książek, bibliotek i instytucji kultury.

Kogo dotyczy szkolenie

Standardów muszą przestrzegać ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych oraz inne instytucje organizujące opiekę na zlecenie gmin. Prywatni opiekunowie, których rodzina zatrudnia i opłaca samodzielnie, nie są automatycznie zobowiązani do odbycia szkolenia z pierwszej pomocy, a termin 5 listopada ich nie dotyczy.

Przepisy przewidują również, że opiekun musi być osobą pełnoletnią, nie może być członkiem rodziny podopiecznego i musi złożyć oświadczenie o psychofizycznej zdolności do takiej pracy. Dla osób, które świadczyły usługi już przed wprowadzeniem nowych standardów, termin złożenia takiego oświadczenia upłynął 5 września 2026 roku. Według publikacji, gdy opiekę organizują lokalne ośrodki pomocy społecznej, koszty szkolenia zazwyczaj ponosi organizator usług.

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