W Niemczech minister finansów Lars Klingbeil próbuje znaleźć finansowanie liczone w miliardach na utworzenie nowej federalnej spółki budownictwa mieszkaniowego. Według Der Spiegel nowa struktura ma pomóc zmniejszyć presję na rynku mieszkaniowym.

Inicjatywa SPD

Publikacja wiąże inicjatywę utworzenia federalnej spółki budowlanej z Socjaldemokratyczną Partią Niemiec. Klingbeil, według Der Spiegel, poszukuje na ten cel środków w wysokości miliardów.

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Der Spiegel charakteryzuje sytuację jako walkę rządu o zasoby liczone w miliardach dla przyszłej spółki mieszkaniowej. W dostępnym opisie materiału nie podano konkretnej kwoty finansowania ani szczegółów mechanizmu pozyskania środków.

Pytania ze strony Unii

W bloku Unii, według publikacji, pojawiają się pytania dotyczące źródeł takiego finansowania. Przedstawiciele Unii są zainteresowani tym, skąd mogłyby pochodzić środki na realizację planu utworzenia nowej federalnej spółki.

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