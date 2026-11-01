Reeves: przyszłość Wielkiej Brytanii jest w UE — The Guardian

Była kanclerz skarbu Wielkiej Brytanii Rachel Reeves oświadczyła, że przyszłość kraju powinna być w Unii Europejskiej. Jej zdaniem Brexit uczynił Wielką Brytanię „biedniejszą, słabszą i mniej bezpieczną”. Reeves napisała o tym w felietonie dla Sunday Times, podaje The Guardian.

Stanowisko Reeves

Reeves pochwaliła „przywództwo” premiera Andy’ego Burnhama w dyskusji o przyszłych relacjach z UE. Zaznaczyła, że jest dumna z postępu, który już osiągnięto w umacnianiu więzi z Unią Europejską.

Jednocześnie była szefowa skarbu podkreśliła, że zwolennicy powrotu Wielkiej Brytanii do bloku muszą przedstawić argumenty, wykazać wymierne korzyści i właściwie określić kolejne kroki. Reeves oświadczyła również, że w skarbie nie było wątpliwości co do jej proeuropejskich przekonań.

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Plany dotyczące relacji z UE

Burnham planuje na szczycie Wielkiej Brytanii i UE w przyszłym miesiącu sfinalizować porozumienia dotyczące żywności i napojów, handlu uprawnieniami do emisji oraz programu mobilności młodzieży. Następnie rząd ma zbadać możliwości długoterminowych relacji z blokiem.

Premier wcześniej ostrzegł członków rządu przed publicznym promowaniem konkretnych modeli rewizji relacji z UE lub spekulowaniem na temat rezultatu takiego procesu. W liście do gabinetu Burnham zaznaczył, że o wszelkich fundamentalnych zmianach w mechanizmach po Brexicie powinni decydować obywatele, a ich rozpatrzenie należy pozostawić następnemu parlamentowi.

Reeves wyraziła również nadzieję, że na przyszłym szczycie zostanie potwierdzony program mobilności młodzieży oraz że nastąpi postęp w przystąpieniu Wielkiej Brytanii do programu Security Action for Europe (SAFE). Ogłoszono go w marcu jako część ogólnoeuropejskich działań na rzecz dozbrojenia po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

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