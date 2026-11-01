Ривз заявила, что будущее Британии — в ЕС — The Guardian

Бывшая канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что будущее страны должно быть в Европейском союзе. По ее мнению, Brexit сделал Великобританию «беднее, слабее и менее безопасной». Об этом Ривз написала в колонке для Sunday Times, сообщает The Guardian.

Позиция Ривз

Ривз приветствовала «лидерство» премьер-министра Энди Бернема в обсуждении будущих отношений с ЕС. Она отметила, что гордится уже достигнутым прогрессом в укреплении связей с Европейским союзом.

В то же время бывшая глава казначейства подчеркнула, что сторонники возвращения Великобритании в блок должны привести аргументы, продемонстрировать ощутимые преимущества и правильно определить следующие шаги. Ривз также заявила, что в казначействе не сомневались в ее проевропейских убеждениях.

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Планы относительно отношений с ЕС

Бернем планирует на саммите Великобритании и ЕС в следующем месяце закрепить договоренности относительно продовольствия и напитков, торговли квотами на выбросы и программы молодежной мобильности. После этого правительство должно изучить варианты долгосрочных отношений с блоком.

Премьер-министр ранее предостерег членов правительства от публичного продвижения конкретных моделей пересмотра отношений с ЕС или предположений о результатах такого процесса. В письме кабинету Бернем отметил, что любые фундаментальные изменения в механизмах после Brexit должны решать граждане, а их рассмотрение следует оставить следующему парламенту.

Ривз также выразила надежду, что на будущем саммите подтвердят программу молодежной мобильности и будет достигнут прогресс в присоединении Великобритании к программе Security Action for Europe (SAFE). Ее объявили в марте как часть общеевропейских усилий по перевооружению после полномасштабного вторжения России в Украину.

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