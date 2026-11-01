Совет мира президента США Дональда Трампа обратился к правительству Италии с просьбой предоставить советников из полиции, пожарной службы и корпуса карабинеров для помощи в создании новых сил безопасности в секторе Газа. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на письма, с которыми ознакомилось Bloomberg News.

Запрос к Риму

Письма были направлены правительству премьер-министра Италии Джорджии Мелони в прошлом месяце. Совет мира попросил Рим подтвердить участие в инициативе, определить контактное лицо и выдвинуть старшего офицера карабинеров на должность заместителя руководителя полицейской программы.

Карабинеры являются военной полицией, подчиняющейся Министерству обороны Италии. Они на протяжении многих лет обучали палестинских полицейских и участвовали в миротворческих миссиях Евросоюза в приграничном городе Рафах на юге Газы.

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Решение еще не принято

По словам собеседников, знакомых с позицией итальянского правительства, Рим рассматривает возможность назначения старшего офицера на эту должность. В то же время вопросы безопасности осложняют принятие решения, а окончательное решение еще не принято.

Ранее в этом году Мелони отказалась подписать устав Совета мира, сославшись на конституционные ограничения. В январе Bloomberg News сообщало, что США предлагали Италии войти в стабилизационные силы Совета мира в качестве государства-основателя, однако Рим ограничился предложением обучать полицию.

Через девять месяцев после официального запуска Совета мира в Газе там все еще не созданы стабилизационные силы или палестинская администрация, а восстановление не началось. В прошлом месяце структура выделила 2,45 млрд долларов на реконструкцию сектора Газа, хотя оценивает потребность в восстановлении территории в течение десяти лет в 71 млрд долларов.

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