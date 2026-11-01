美国总统唐纳德·特朗普的和平委员会请求意大利政府派遣警察、消防部门和宪兵部队的顾问，协助在加沙地带组建新的安全部队。Asharq Al-Awsat报道称，彭博新闻查阅了相关信件。

致罗马的请求

这些信件于上个月寄给意大利总理焦尔贾·梅洛尼的政府。和平委员会请求罗马确认参与该倡议，指定一名联络人，并提名一名高级宪兵军官担任警务项目副负责人。

宪兵是隶属于意大利国防部的军事警察。他们多年来一直培训巴勒斯坦警察，并参与了欧盟在加沙南部边境城市拉法开展的维和任务。

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尚未作出决定

据熟悉意大利政府立场的消息人士称，罗马正在考虑任命一名高级军官担任这一职务。与此同时，安全问题令决策更加复杂，最终决定尚未作出。

今年早些时候，梅洛尼以宪法限制为由拒绝签署和平委员会章程。彭博新闻1月报道称，美国曾提议意大利作为创始国加入和平委员会的稳定部队，但罗马仅限于提出培训警察。

和平委员会在加沙正式启动九个月后，稳定部队和巴勒斯坦行政机构仍未建立，重建工作也尚未开始。该机构上个月拨款24.5亿美元用于加沙地带重建，但估计该地区未来10年的重建需求为710亿美元。

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