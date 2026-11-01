Рада миру Трампа попросила Італію підтримати сили безпеки Гази — Asharq Al-Awsat

Рада миру президента США Дональда Трампа звернулася до уряду Італії з проханням надати радників із поліції, пожежної служби та корпусу карабінерів для допомоги у створенні нових сил безпеки в Секторі Гази. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat із посиланням на листи, з якими ознайомилося Bloomberg News.

Запит до Рима

Листи надіслали уряду прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні минулого місяця. Рада миру попросила Рим підтвердити участь в ініціативі, визначити контактну особу та висунути старшого офіцера карабінерів на посаду заступника керівника поліцейської програми.

Карабінери є військовою поліцією, що підпорядковується Міністерству оборони Італії. Вони протягом багатьох років навчали палестинських поліцейських і брали участь у миротворчих місіях Євросоюзу в прикордонному місті Рафах на півдні Гази.

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Рішення ще не ухвалене

За словами співрозмовників, обізнаних із позицією італійського уряду, Рим розглядає можливість призначити старшого офіцера на цю посаду. Водночас питання безпеки ускладнюють ухвалення рішення, а остаточного рішення ще немає.

Раніше цього року Мелоні відмовилася підписати статут Ради миру, пославшись на конституційні обмеження. У січні Bloomberg News повідомляло, що США пропонували Італії увійти до стабілізаційних сил Ради миру як державі-засновниці, однак Рим обмежився пропозицією навчати поліцію.

Через дев'ять місяців після офіційного запуску Ради миру в Газі ще не створили стабілізаційні сили або палестинську адміністрацію, а відбудову не розпочали. Минулого місяця структура виділила 2,45 млрд доларів на реконструкцію Сектору Гази, хоча оцінює потребу у відбудові території протягом десяти років у 71 млрд доларів.

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