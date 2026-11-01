斯洛文尼亚总理扬沙在X平台的一则帖文中批评了波兰发生的事件，尤其是围绕公共电视台和宪法法庭的局势。他表示，当斯洛文尼亚决定加入欧盟时，他无法想象会向波兰宪法法庭派遣警察，Interia报道。

扬沙的批评

扬沙列举了欧盟国家中几种据他所说此前似乎不可能发生的情况。其中包括取消罗马尼亚总统选举、停止匈牙利公共电视台的一档新闻节目，以及向波兰宪法法庭派遣警察。

这位斯洛文尼亚总理还提到了他所称的在警方参与下接管波兰公共电视台并更换其管理层一事。在帖文中，他批评了斯洛文尼亚、匈牙利、西班牙和德国的事件，以及欧盟的能源和产业政策。扬沙表示，欧盟必须拯救自己免于自身。

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宪法法庭的情况

据Interia报道，周五，宪法法庭网站宣布暂停该法庭院长博格丹·希温切科夫斯基和副院长巴尔托梅伊·索汉斯基行使职权。法庭宣布由现任众议院选出的法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡领导法庭工作。

波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基当晚中断了飞往塞内加尔的航班，并于夜间抵达宪法法庭大楼。此后，他宣布召开有议会各派力量参加的紧急磋商，并表示宪法秩序遭到破坏。波兰总理唐纳德·图斯克则表示，恢复法治是当局的责任。

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