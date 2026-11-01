美国再起诉4名涉恐吓案人员——《耶路撒冷邮报》

美国联邦检察官在一起案件中又起诉了4人。该案涉及一场据称针对底特律犹太人联合会、密歇根大学领导层、大学警察工作人员和当地企业的威胁、破坏和恐吓行动。据《耶路撒冷邮报》报道。

共有12名被告

更新后的起诉书使这项联邦调查中的被告总人数增至12人。此前在6月，已有8人被起诉。新增被告为23岁的亨利·大卫·麦基恩-夏皮罗、25岁的阿伦·亨特·冯巴根、23岁的约瑟夫·马克·费舍尔和23岁的什里什蒂·塔拉娜·夏尔马。

执法部门表示，4名新增被告中有两人被拘留，另外两人仍在逃。美国司法部强调，这些指控是控方的指称，所有涉案人员在法庭证明有罪前均被视为无罪。

据称的施压行动

调查人员称，骚扰和破坏财产的行动在2023年10月后加剧。按照他们的说法，其目的是向密歇根大学施压，要求该校撤出其捐赠基金对参与者认为与以色列有关联公司的投资。

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检方表示，记录在案的事件包括被砸碎的窗户、被扔向家庭住宅的装有有害化学物质的玻璃罐、放置在一名大学董事会成员院子里的血淋淋尸体模型，以及时任大学校长圣田修私人住宅上的反以色列涂鸦。

调查人员还表示，受害者的住宅和工作场所被留下红色手掌印和倒置的红色三角形——据他们称，这些符号与哈马斯有关。据称，这些袭击被拍摄下来，用于在社交媒体上传播，并附有进一步威胁的警告。

各方立场

底特律犹太人联合会代表感谢联邦检察官、联邦调查局和执法机构展开调查，并表示仇恨、恐吓和反犹主义不应得不到回应。与此同时，亲巴勒斯坦活动人士的法律代表和辩护者在接受当地媒体采访时批评联邦起诉，认为当局正在将学生抗议和有关加沙冲突的政治表达定罪化。

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