Федеральные прокуроры США предъявили обвинения еще четырем людям по делу о предполагаемой кампании угроз, вандализма и запугивания, направленной против Еврейской федерации Детройта, руководства Мичиганского университета, сотрудников университетской полиции и местных предприятий. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Всего 12 обвиняемых

Обновленное обвинительное заключение увеличило общее число обвиняемых в федеральном расследовании до 12. Ранее в июне обвинения были предъявлены восьми людям. Новыми фигурантами дела стали 23-летний Генри Дэвид Маккин-Шапиро, 25-летний Аарон Хантер Вонбарген, 23-летний Джозеф Марк Фишер и 23-летняя Шриштхи Тарана Шарма.

По данным правоохранительных органов, двое из новых обвиняемых были задержаны, еще двое оставались на свободе. Министерство юстиции США подчеркнуло, что обвинения являются утверждениями стороны обвинения, а все фигуранты дела считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.

Предполагаемая кампания давления

Следователи утверждают, что кампания преследования и повреждения имущества усилилась после октября 2023 года. По их версии, ее целью было оказать давление на Мичиганский университет, чтобы он избавился от инвестиций своего эндаумента в компании, которые участники кампании считали связанными с Израилем.

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Прокуратура заявила, что среди зафиксированных эпизодов были разбитые окна, стеклянные банки с вредными химическими веществами, брошенные в дома семей, муляжи окровавленных тел во дворе члена совета университета и антиизраильские надписи на частном доме тогдашнего президента университета Санты Оно.

Следователи также заявили, что на домах и рабочих местах потерпевших оставляли красные отпечатки ладоней и перевернутые красные треугольники — символы, которые, по их данным, связаны с ХАМАС. Нападения, как утверждается, снимали для распространения в социальных сетях вместе с предупреждениями о дальнейших угрозах.

Позиции сторон

Представители Еврейской федерации Детройта поблагодарили федеральную прокуратуру, ФБР и правоохранительные органы за расследование, заявив, что ненависть, запугивание и антисемитизм не должны оставаться без ответа. В то же время юридические представители и защитники пропалестинских активистов в комментариях местным СМИ критиковали федеральное преследование, считая, что власти криминализируют студенческий протест и политические высказывания по поводу конфликта в Газе.

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