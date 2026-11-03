В Польше маршалок Сейма Влодзимеж Чажастый станет гостем «Утреннего разговора» на RMF FM. Ведущие планируют спросить его об обострении спора вокруг Конституционного трибунала, сообщает RMF24. Эфир анонсирован вскоре после 8:00.

Вопросы о Конституционном трибунале

Среди запланированных вопросов — соответствуют ли законодательству действия парламентского большинства, насколько может усилиться противостояние между правительством и президентом Каролем Навроцким и возможно ли соглашение между сторонами. RMF24 представляет эти пункты как темы предстоящей беседы, не приводя ответов Чажастого.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Также в программе должны обсудить заседание Совета национальной безопасности и его политические последствия. Ведущие хотят услышать оценку Чажастого относительно действий президента Навроцкого и спросить, возможно ли взаимопонимание в вопросах безопасности несмотря на политические разногласия.

База США в Польше

Еще одной заявленной темой является планируемая постоянная военная база США в Польше. В разговоре должны затронуть вопрос значения этой инициативы для безопасности и обороны страны, а также отношений Польши с Соединенными Штатами. RMF FM также предложила слушателям присылать вопросы для гостя программы.

Читай нас в