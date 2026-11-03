W Polsce marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty będzie gościem „Porannej rozmowy” w RMF FM. Prowadzący planują zapytać go o zaostrzenie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego, informuje RMF24. Emisję zapowiedziano krótko po godzinie 8:00.

Pytania o Trybunał Konstytucyjny

Wśród zaplanowanych pytań są: czy działania większości parlamentarnej są zgodne z prawem, jak bardzo może nasilić się konfrontacja między rządem a prezydentem Karolem Nawrockim oraz czy możliwe jest porozumienie między stronami. RMF24 przedstawia te punkty jako tematy nadchodzącej rozmowy, nie przytaczając odpowiedzi Czarzastego.

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W programie mają również omówić posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i jego polityczne konsekwencje. Prowadzący chcą usłyszeć ocenę Czarzastego dotyczącą działań prezydenta Nawrockiego oraz zapytać, czy porozumienie w kwestiach bezpieczeństwa jest możliwe mimo różnic politycznych.

Amerykańska baza w Polsce

Kolejnym zapowiedzianym tematem jest planowana stała amerykańska baza wojskowa w Polsce. W rozmowie mają poruszyć kwestię znaczenia tej inicjatywy dla bezpieczeństwa i obronności kraju, a także relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi. RMF FM zaprosiło również słuchaczy do przesyłania pytań dla gościa programu.

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