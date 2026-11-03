Чажастий буде гостем ефіру про Конституційний трибунал — RMF24

У Польщі маршалок Сейму Влодзімєж Чажастий буде гостем «Ранкової розмови» на RMF FM. Ведучі планують запитати його про загострення суперечки навколо Конституційного трибуналу, повідомляє RMF24. Ефір анонсовано незабаром після 8:00.

Питання про Конституційний трибунал

Серед запланованих питань — чи відповідають законодавству дії парламентської більшості, наскільки може посилитися протистояння між урядом і президентом Каролем Навроцьким та чи можливе порозуміння між сторонами. RMF24 подає ці пункти як теми майбутньої бесіди, не наводячи відповідей Чажастого.

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Також у програмі мають обговорити засідання Ради національної безпеки та його політичні наслідки. Ведучі хочуть почути оцінку Чажастого щодо дій президента Навроцького й запитати, чи можливе порозуміння у питаннях безпеки попри політичні розбіжності.

База США у Польщі

Ще однією заявленою темою є планована постійна військова база США в Польщі. У розмові мають порушити питання значення цієї ініціативи для безпеки й оборони країни, а також відносин Польщі зі Сполученими Штатами. RMF FM також запропонувала слухачам надсилати запитання для гостя програми.

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