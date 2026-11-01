Federalni prokuratorzy w USA postawili zarzuty kolejnym czterem osobom w sprawie domniemanej kampanii gróźb, wandalizmu i zastraszania wymierzonej w Żydowską Federację Detroit, władze Uniwersytetu Michigan, pracowników policji uniwersyteckiej oraz lokalne firmy. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Łącznie 12 oskarżonych

Zaktualizowany akt oskarżenia zwiększył łączną liczbę oskarżonych w federalnym śledztwie do 12. Wcześniej, w czerwcu, zarzuty postawiono ośmiu osobom. Nowymi oskarżonymi są 23-letni Henry David McKeen-Shapiro, 25-letni Aaron Hunter VonBargen, 23-letni Joseph Mark Fisher oraz 23-letnia Shrishti Tarana Sharma.

Według organów ścigania dwóch z nowych oskarżonych zatrzymano, a dwóch innych pozostawało na wolności. Departament Sprawiedliwości USA podkreślił, że zarzuty stanowią twierdzenia strony oskarżenia, a wszyscy oskarżeni są uznawani za niewinnych, dopóki ich wina nie zostanie udowodniona w sądzie.

Domniemana kampania nacisku

Śledczy twierdzą, że kampania nękania i niszczenia mienia nasiliła się po październiku 2023 roku. Według ich wersji jej celem było wywarcie presji na Uniwersytet Michigan, aby wycofał inwestycje swojego funduszu żelaznego z firm, które uczestnicy kampanii uznawali za powiązane z Izraelem.

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Prokuratura oświadczyła, że wśród udokumentowanych incydentów były wybite okna, szklane słoiki ze szkodliwymi chemikaliami rzucane w domy rodzin, atrapy zakrwawionych ciał umieszczone na podwórzu członka rady uniwersytetu oraz antyizraelskie napisy na prywatnym domu ówczesnego prezydenta uniwersytetu Santa Ono.

Śledczy oświadczyli również, że na domach i w miejscach pracy poszkodowanych pozostawiano czerwone odciski dłoni oraz odwrócone czerwone trójkąty — symbole, które według ich danych są powiązane z Hamasem. Ataki miały być nagrywane w celu rozpowszechniania w mediach społecznościowych wraz z ostrzeżeniami o dalszych groźbach.

Stanowiska stron

Przedstawiciele Żydowskiej Federacji Detroit podziękowali federalnej prokuraturze, FBI i organom ścigania za śledztwo, oświadczając, że nienawiść, zastraszanie i antysemityzm nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Jednocześnie przedstawiciele prawni i obrońcy propalestyńskich aktywistów w komentarzach dla lokalnych mediów krytykowali federalne ściganie, uznając, że władze kryminalizują studencki protest i wypowiedzi polityczne dotyczące konfliktu w Gazie.

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