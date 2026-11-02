W Niemczech CDU Szlezwiku-Holsztynu planuje delegować byłą kanclerz Angelę Merkel do Zgromadzenia Federalnego, które wybierze kolejnego prezydenta kraju. Informuje o tym Der Spiegel.

Głosowanie nad następcą Steinmeiera

Decyzja w sprawie następcy prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera ma zostać podjęta 30 stycznia 2027 roku. Kraje związkowe Niemiec obecnie wyłaniają delegatów do Zgromadzenia Federalnego, które wybierze głowę państwa spośród kandydatów zgłoszonych przez partie.

Kandydat koalicji rządzącej w Berlinie, w skład której wchodzą CDU/CSU i SPD, nie został jeszcze uzgodniony. Jednocześnie CDU w Szlezwiku-Holsztynie chce wysłać na zgromadzenie Merkel, federalną minister edukacji Karin Prien, premiera kraju związkowego Daniela Günthera oraz byłego piłkarza ręcznego Patricka Wienceka.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nominacja ze Szlezwiku-Holsztynu

W 2022 roku Merkel została zgłoszona przez Meklemburgię-Pomorze Przednie. Tobias Koch, przewodniczący frakcji CDU w landtagu Szlezwiku-Holsztynu, wyjaśnił nową nominację tym, że frakcja CDU wypadła ze składu landtagu w Schwerinie, dlatego sąsiedni kraj związkowy przejął nominację Merkel.

Wcześniej była kanclerz opowiedziała się za wyborem kobiety na prezydentkę Niemiec. W wywiadzie dla MagentaTV zaznaczyła, że w 77-letniej historii Republiki Federalnej Niemiec kraj ten nie miał jeszcze prezydentki. CSU popiera kandydaturę przewodniczącej bawarskiego landtagu Ilse Aigner. W CDU wśród możliwych kandydatek wymienia się przewodniczącą Bundestagu Julię Klöckner, Karin Prien oraz byłą liderkę partii Annegret Kramp-Karrenbauer. Kanclerz Friedrich Merz jednocześnie nie nalegał, aby partie zgłosiły właśnie kobietę.

Czytaj nas na