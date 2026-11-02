德国石勒苏益格-荷尔斯泰因州基民盟计划提名前总理安格拉·默克尔进入联邦大会，该大会将选举该国下一任总统。《明镜周刊》报道。

投票选出施泰因迈尔的继任者

有关总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔继任者的决定将于2027年1月30日作出。德国各联邦州目前正在确定联邦大会代表，该大会将从各政党提名的候选人中选举国家元首。

柏林执政联盟的候选人尚未达成一致，该联盟由基民盟/基社盟和社民党组成。同时，石勒苏益格-荷尔斯泰因州基民盟希望派遣默克尔、联邦教育部长卡琳·普林、州长丹尼尔·京特以及前手球运动员帕特里克·温采克参加大会。

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来自石勒苏益格-荷尔斯泰因州的提名

2022年，默克尔由梅克伦堡-前波美拉尼亚州提名。石勒苏益格-荷尔斯泰因州议会基民盟党团主席托比亚斯·科赫解释说，新的提名是因为基民盟党团已退出什未林州议会，因此邻州接手了对默克尔的提名。

此前，这位前总理表示支持选举女性担任德国总统。她在接受MagentaTV采访时指出，在德意志联邦共和国77年的历史中，德国尚未有过女总统。基社盟支持巴伐利亚州议会议长伊尔泽·艾格纳的候选资格。在基民盟内部，联邦议院议长尤利娅·克洛克纳、卡琳·普林以及前党主席安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔被列为可能的候选人。与此同时，总理弗里德里希·默茨并未坚持要求各党必须提名女性。

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