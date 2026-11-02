ХДС планує делегувати ексканцлерку Меркель до Федеральних зборів — Der Spiegel

У Німеччині ХДС землі Шлезвіг-Гольштейн планує делегувати колишню канцлерку Ангелу Меркель до Федеральних зборів, які обиратимуть наступного президента країни. Про це повідомляє Der Spiegel.

Голосування за наступника Штайнмаєра

Рішення щодо наступника президента Франка-Вальтера Штайнмаєра мають ухвалити 30 січня 2027 року. Федеральні землі зараз визначають делегатів до Федеральних зборів, які обиратимуть главу держави з кандидатур, висунутих партіями.

Кандидата від урядової коаліції в Берліні, до якої входять ХДС/ХСС і СДПН, поки не погодили. Водночас ХДС у Шлезвіг-Гольштейні хоче направити до зборів Меркель, федеральну міністерку освіти Карін Прін, прем'єр-міністра землі Даніеля Ґюнтера та колишнього гандболіста Патріка Вінцека.

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Номінація від Шлезвіг-Гольштейну

У 2022 році Меркель висувала земля Мекленбург—Передня Померанія. Голова фракції ХДС у ландтазі Шлезвіг-Гольштейну Тобіас Кох пояснив нове висунення тим, що фракція ХДС вибула зі складу ландтагу в Шверіні, тому сусідня земля взяла на себе номінацію Меркель.

Раніше ексканцлерка висловилася за обрання жінки президенткою Німеччини. В інтерв'ю MagentaTV вона зазначила, що за 77 років історії Федеративної Республіки Німеччина ще не мала президентки. ХСС підтримує кандидатуру президентки ландтагу Баварії Ільзе Айґнер. У ХДС серед можливих кандидаток називають президентку Бундестагу Юлію Клекнер, Карін Прін та колишню очільницю партії Аннеґрет Крамп-Карренбауер. Канцлер Фрідріх Мерц водночас не став наполягати, що партії мають висунути саме жінку.

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