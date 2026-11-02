В Германии ХДС земли Шлезвиг-Гольштейн планирует делегировать бывшего канцлера Ангелу Меркель в Федеральное собрание, которое будет выбирать следующего президента страны. Об этом сообщает Der Spiegel.

Голосование за преемника Штайнмайера

Решение относительно преемника президента Франка-Вальтера Штайнмайера должны принять 30 января 2027 года. Федеральные земли сейчас определяют делегатов в Федеральное собрание, которое будет выбирать главу государства из кандидатур, выдвинутых партиями.

Кандидат от правящей коалиции в Берлине, в которую входят ХДС/ХСС и СДПГ, пока не согласован. В то же время ХДС в Шлезвиге-Гольштейне хочет направить в собрание Меркель, федерального министра образования Карин Приен, премьер-министра земли Даниэля Гюнтера и бывшего гандболиста Патрика Винцека.

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Номинация от Шлезвига-Гольштейна

В 2022 году Меркель выдвигала земля Мекленбург — Передняя Померания. Глава фракции ХДС в ландтаге Шлезвига-Гольштейна Тобиас Кох объяснил новое выдвижение тем, что фракция ХДС выбыла из состава ландтага в Шверине, поэтому соседняя земля взяла на себя номинацию Меркель.

Ранее экс-канцлер высказалась за избрание женщины президентом Германии. В интервью MagentaTV она отметила, что за 77 лет истории Федеративной Республики Германия еще не было женщины-президента. ХСС поддерживает кандидатуру председателя ландтага Баварии Ильзе Айгнер. В ХДС среди возможных кандидаток называют председателя Бундестага Юлию Клёкнер, Карин Приен и бывшую главу партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Канцлер Фридрих Мерц в то же время не стал настаивать на том, чтобы партии выдвинули именно женщину.

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