Stany Zjednoczone wzmacniają swoją obecność wojskową na Bliskim Wschodzie

Stany Zjednoczone nadal wysyłają lotnictwo wojskowe i grupy lotniskowcowe na Bliski Wschód. Według szacunków analityków OSINT do regionu może przybyć trzecia amerykańska grupa uderzeniowa lotniskowcowa, co potencjalnie pozwoli na skoncentrowanie tam aż trzech takich formacji.

Jak informuje analityk OSINT Armchair Admiral, od 26 października odnotowano osiem lotów ciężkich samolotów transportowych C-17 Globemaster III z bazy lotniczej Biggs w stanie Teksas do izraelskiej bazy lotniczej Uvda. Ponadto dwa samoloty amerykańskiego lotnictwa morskiego wykonały lot do bazy Al-Minhad w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Jednocześnie w ostatnich dniach intensywność bezpośrednich lotów ze Stanów Zjednoczonych zmniejszyła się. Główna aktywność przeniosła się na trasy między bazami wojskowymi w Europie i na Bliskim Wschodzie.

W szczególności amerykańskie samoloty C-17, które wcześniej stacjonowały w bazie Al-Udeid w Katarze, zostały przeniesione na niemieckie lotniska Ramstein i Spangdahlem.

Równolegle z brytyjskiej bazy lotniczej RAF Fairford, która wcześniej była głównym miejscem stacjonowania amerykańskich bombowców strategicznych, wywożony jest sprzęt pomocniczy. W ciągu ostatnich dwóch dob dwa samoloty C-17 wyruszyły stamtąd z powrotem do USA.

Do regionu zmierza trzecia grupa lotniskowcowa

Kolejnym elementem przegrupowania wojskowego jest grupa uderzeniowa lotniskowca na czele z USS Theodore Roosevelt (CVN-71). Szacuje się, że w dniach 6–7 listopada grupa ta może przepłynąć przez Cieśninę Singapurską, a około 15 listopada dołączyć do grup lotniskowcowych USS George H.W. Bush (CVN-77) i USS George Washington (CVN-73).

Jeśli ta prognoza się sprawdzi, a dwa lotniskowce, które już znajdują się w regionie, pozostaną na swoich pozycjach, Stany Zjednoczone będą mogły jednocześnie skoncentrować na Bliskim Wschodzie trzy grupy uderzeniowe z lotniskowcami.

Takie rozmieszczenie sił może być związane z przygotowaniami do ewentualnej operacji na dużą skalę przeciwko Iranowi. Jednocześnie nie jest obecnie jasne, czy chodzi o długotrwałe wzmocnienie obecności wojskowej, czy też o planową rotację sił.

Źródło: OSINT Digest

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