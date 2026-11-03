Izraelczycy złożyli 5924 wnioski o obywatelstwo Niemiec — Der Spiegel

W Niemczech rośnie liczba wniosków o uzyskanie obywatelstwa w procedurze przywracania praw osobom prześladowanym przez nazistów oraz ich potomkom. W 2025 roku obywatele Izraela złożyli 5924 takie wnioski, podczas gdy w 2024 roku było ich 3640, informuje Der Spiegel.

Wzrost liczby naturalizacji

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec liczba takich naturalizacji w 2025 roku wzrosła o niemal 60% — do około 11 500. Federalny Urząd Administracyjny otrzymał w ostatnich latach ponad 170 tysięcy wniosków od osób prześladowanych przez nazistów lub ich potomków z różnych krajów.

Obywatele USA złożyli w 2025 roku 2995 wniosków. W kolejnych 1508 przypadkach obywatelstwo w procedurze przywracania praw uzyskały osoby z krajów europejskich.

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Kto może złożyć wniosek

Z tej procedury mogą skorzystać osoby, którym naziści odebrali obywatelstwo niemieckie, a także ich potomkowie. Od 2021 roku krąg uprawnionych osób rozszerzono: prawo do obywatelstwa otrzymały także osoby i ich potomkowie, które z powodu nazistowskich prześladowań nie mogły nabyć obywatelstwa niemieckiego. W większości przypadków chodzi o Żydów prześladowanych podczas Holokaustu.

Socjolog Niemieckiego Centrum Badań nad Integracją i Migracją Lukas Fuchs określił rosnące zainteresowanie jako niewiarygodne. Jak powiedział, po 2023 roku liczba wniosków właśnie z Izraela gwałtownie wzrosła. Zaznaczył, że dla wielu wnioskodawców jest to sposób na posiadanie opcji zapasowej, a część młodych ludzi przyciąga możliwość swobodnego studiowania w Europie.

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