Demokraci zdobyli większość w Izbie Reprezentantów USA — The Hindu

Demokraci zdobyli większość w Izbie Reprezentantów USA w wyborach śródokresowych 3 listopada 2026 roku, wynika z prognoz CNN i CNBC. Według The Hindu, da to opozycji możliwość blokowania inicjatyw ustawodawczych prezydenta Donalda Trumpa oraz wszczynania szeroko zakrojonych dochodzeń dotyczących jego administracji w ciągu ostatnich dwóch lat kadencji prezydenckiej.

Walka o Senat

Republikanie rozpoczęli dzień wyborów z przewagą 53 do 47 miejsc w Senacie. Demokraci musieli zdobyć cztery mandaty netto, aby przejąć kontrolę nad wyższą izbą Kongresu. W chwili publikacji odebrali republikanom dwa miejsca, jednak ostateczny wynik walki o Senat pozostawał niepewny.

W Karolinie Południowej demokratka i pediatrka Annie Andrews, według prognoz mediów, pokonała Darlene Graham, popieraną przez Trumpa. Graham została powołana na miejsce swojego brata, republikańskiego senatora Lindseya Grahama, po jego śmierci w lipcu. W Karolinie Północnej były gubernator Roy Cooper pokonał kandydata wybranego przez Trumpa.

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Straty republikanów w stanach

Demokraci utrzymali również ważne mandaty senatorskie w Georgii, gdzie Jon Ossoff uzyskał reelekcję, oraz w New Hampshire, gdzie Chris Pappas został pierwszą otwarcie homoseksualną osobą wybraną do Senatu. W Indianie demokrata J.D. Ford pokonał republikańską kongresmenkę Victorię Spartz w okręgu, w którym Trump w 2024 roku wyprzedził rywala o 17 punktów procentowych.

W Georgii była burmistrz Atlanty Keisha Lance Bottoms wygrała wybory gubernatorskie, stając się pierwszą czarnoskórą kobietą wybraną na gubernatorkę w historii USA. Zakończyła 24-letni okres kontroli republikanów nad urzędem gubernatora stanu. Jednocześnie popierany przez Trumpa Byron Donalds wygrał wybory gubernatorskie na Florydzie, a republikanka Ashley Moody utrzymała miejsce w Senacie.

Przedstawiciel Białego Domu powiedział AFP, że otoczenie prezydenta jest zdeterminowane oraz że Trump będzie przeciwstawiał się „radykalnej lewicy” niezależnie od wyników głosowania. W podcaście opublikowanym 2 listopada Trump oświadczył, że będzie wetował projekty ustaw, ale przyznał, że ostatecznie może dojść do porozumienia z demokratami.

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