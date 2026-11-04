Демократы получили большинство в Палате представителей США — The Hindu

Демократы получили большинство в Палате представителей США на промежуточных выборах 3 ноября 2026 года, свидетельствуют прогнозы CNN и CNBC. По данным The Hindu, это даст оппозиции возможность блокировать законодательные инициативы президента Дональда Трампа и начать масштабные расследования в отношении его администрации в течение последних двух лет президентского срока.

Борьба за Сенат

Республиканцы начали день выборов с преимуществом в Сенате — 53 места против 47. Демократам нужно было получить четыре чистых мандата, чтобы взять верхнюю палату Конгресса под контроль. На момент публикации материала они отобрали у республиканцев два места, однако окончательный результат борьбы за Сенат оставался неопределенным.

В Южной Каролине демократка и педиатр Энни Эндрюс, согласно прогнозам СМИ, победила Дарлин Грэм, которую поддерживал Трамп. Грэм назначили на место ее брата, сенатора-республиканца Линдси Грэма, после его смерти в июле. В Северной Каролине бывший губернатор Рой Купер победил кандидата, выбранного Трампом.

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Потери республиканцев в штатах

Демократы также сохранили важные сенатские мандаты в Джорджии, где Джон Оссофф был переизбран, и Нью-Гэмпшире, где Крис Паппас стал первым открытым геем, избранным в Сенат. В Индиане демократ Джей Ди Форд победил конгрессвумен-республиканку Викторию Спартц в округе, где Трамп в 2024 году опередил соперника на 17 процентных пунктов.

В Джорджии бывшая мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс победила на выборах губернатора, став первой темнокожей женщиной, избранной губернатором в истории США. Она завершила 24-летний период контроля республиканцев над должностью губернатора штата. В то же время поддержанный Трампом Байрон Дональдс победил на выборах губернатора Флориды, а республиканка Эшли Муди сохранила место в Сенате.

Представитель Белого дома сообщил AFP, что окружение президента настроено решительно и что Трамп будет противостоять «радикальным левым» независимо от результатов голосования. В подкасте, опубликованном 2 ноября, Трамп заявил, что будет накладывать вето на законопроекты, но признал, что в итоге может договориться с демократами.

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