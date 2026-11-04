Демократи здобули більшість у Палаті представників США — The Hindu

Демократи здобули більшість у Палаті представників США на проміжних виборах 3 листопада 2026 року, свідчать прогнози CNN і CNBC. За даними The Hindu, це дасть опозиції можливість блокувати законодавчі ініціативи президента Дональда Трампа та розпочинати масштабні розслідування щодо його адміністрації протягом останніх двох років президентського терміну.

Боротьба за Сенат

Республіканці починали виборчий день із перевагою 53 проти 47 місць у Сенаті. Демократам потрібно було здобути чотири чисті мандати, щоб взяти верхню палату Конгресу під контроль. На час публікації матеріалу вони відібрали у республіканців два місця, однак остаточний результат боротьби за Сенат залишався невизначеним.

У Південній Кароліні демократка, педіатриня Енні Ендрюс, за прогнозами медіа, перемогла Дарлін Грем, яку підтримував Трамп. Грем призначили на місце її брата, сенатора-республіканця Ліндсі Грема, після його смерті в липні. У Північній Кароліні колишній губернатор Рой Купер переміг кандидата, обраного Трампом.

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Втрати республіканців у штатах

Демократи також зберегли важливі сенатські мандати в Джорджії, де Джон Оссофф переобрався, та Нью-Гемпширі, де Кріс Паппас став першим відкритим геєм, обраним до Сенату. В Індіані демократ Джей Ді Форд переміг конгресвумен-республіканку Вікторію Спартц в окрузі, де Трамп у 2024 році випередив суперника на 17 відсоткових пунктів.

У Джорджії колишня мерка Атланти Кіша Ленс Боттомс перемогла на виборах губернатора, ставши першою темношкірою жінкою, обраною губернаторкою в історії США. Вона завершила 24-річний період контролю республіканців над посадою губернатора штату. Водночас підтриманий Трампом Байрон Дональдс переміг на виборах губернатора Флориди, а республіканка Ешлі Муді зберегла місце в Сенаті.

Представник Білого дому повідомив AFP, що оточення президента налаштоване рішуче та що Трамп протистоятиме «радикальним лівим» незалежно від результатів голосування. У подкасті, оприлюдненому 2 листопада, Трамп заявив, що ветуватиме законопроєкти, але визнав, що зрештою може домовлятися з демократами.

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