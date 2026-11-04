民主党赢得美国众议院多数席位——《印度教徒报》

CNN和CNBC的预测显示，民主党在2026年11月3日的中期选举中赢得了美国众议院多数席位。据《印度教徒报》报道，这将使反对党能够阻止总统唐纳德·特朗普的立法倡议，并在其总统任期最后两年对其政府展开大规模调查。

参议院争夺战

共和党在选举日开始时以53席对47席领先参议院。民主党需要净增四个席位，才能控制国会参议院。截至报道发布时，他们已从共和党手中夺得两个席位，但参议院争夺战的最终结果仍不确定。

在南卡罗来纳州，据媒体预测，民主党人、儿科医生安妮·安德鲁斯击败了获得特朗普支持的达琳·格雷厄姆。格雷厄姆在其兄弟、共和党参议员林赛·格雷厄姆于7月去世后被任命接替其席位。在北卡罗来纳州，前州长罗伊·库珀击败了特朗普选定的候选人。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

共和党在各州的失利

民主党还保住了乔治亚州和新罕布什尔州的重要参议院席位：乔治亚州的乔恩·奥索夫成功连任，新罕布什尔州的克里斯·帕帕斯成为首位当选参议员的公开同性恋者。在印第安纳州，民主党人杰伊·迪·福特击败了共和党众议员维多利亚·斯帕茨；2024年，特朗普曾在该选区以17个百分点领先对手。

在乔治亚州，前亚特兰大市长凯莎·兰斯·博特姆斯赢得州长选举，成为美国历史上首位当选州长的黑人女性。她结束了共和党对该州州长职位长达24年的控制。与此同时，获特朗普支持的拜伦·唐纳兹赢得佛罗里达州州长选举，共和党人阿什利·穆迪则保住了其参议院席位。

一名白宫代表向法新社表示，总统身边的人士态度坚定，特朗普将不顾投票结果与“激进左派”对抗。在11月2日发布的一档播客中，特朗普表示他将否决法案，但承认最终可能与民主党达成协议。

关注我们在