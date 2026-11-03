《明镜》周刊：以色列人提交5924份德国公民身份申请

德国通过恢复遭纳粹迫害者及其后代权利的程序申请获得公民身份的人数正在增加。2025年，以色列公民提交了5924份此类申请，而2024年为3640份，《明镜》周刊报道。

入籍人数增长

根据德国联邦统计局的数据，2025年此类入籍人数增长近60%，约达1.15万人。联邦行政局近年来已收到来自不同国家、曾遭纳粹迫害者或其后代提交的超过17万份申请。

美国公民在2025年提交了2995份申请。另外，有1508例来自欧洲国家的人通过恢复权利程序获得了公民身份。

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谁有资格申请

曾被纳粹剥夺德国国籍的人及其后代可以使用这一程序。自2021年起，符合资格者的范围得到扩大：因纳粹迫害而未能获得德国国籍的人及其后代也获得了申请公民身份的权利。大多数情况下，涉及的是在大屠杀期间遭受迫害的犹太人。

德国融合与移民研究中心社会学家卢卡斯·富克斯称，日益增长的兴趣令人难以置信。他表示，2023年之后，专门来自以色列的申请数量大幅增加。他指出，对许多申请者而言，这是一种拥有备用选择的方式，而一些年轻人则受到能够在欧洲不受阻碍地学习这一机会的吸引。

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