Израильтяне подали 5924 заявления на гражданство Германии — Der Spiegel

В Германии растет число заявлений на получение гражданства по процедуре восстановления прав людей, преследовавшихся нацистами, и их потомков. В 2025 году граждане Израиля подали 5924 таких заявления, тогда как в 2024 году их было 3640, сообщает Der Spiegel.

Рост числа натурализаций

По данным Федерального статистического ведомства Германии, число таких натурализаций в 2025 году выросло почти на 60% — примерно до 11 500. Федеральное административное ведомство за последние годы получило более 170 тысяч заявлений от людей, преследовавшихся нацистами, или их потомков из разных стран.

Граждане США в 2025 году подали 2995 заявлений. Еще в 1508 случаях гражданство по процедуре восстановления прав получили люди из европейских стран.

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Кто имеет право подать заявление

Этой процедурой могут воспользоваться люди, которых нацисты лишили немецкого гражданства, а также их потомки. С 2021 года круг лиц был расширен: право на гражданство получили также люди и их потомки, которые из-за нацистских преследований не смогли приобрести немецкое гражданство. В большинстве случаев речь идет о евреях, преследовавшихся во время Холокоста.

Социолог Немецкого центра исследований интеграции и миграции Лукас Фукс охарактеризовал рост интереса как невероятный. По его словам, после 2023 года количество заявлений именно из Израиля резко увеличилось. Он отметил, что для многих заявителей это способ иметь запасной вариант, а часть молодых людей привлекает возможность беспрепятственно учиться в Европе.

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