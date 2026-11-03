Indie i Izrael zagłosowały przeciw projektowi rezolucji w sprawie kontroli nad bronią konwencjonalną na szczeblu regionalnym i subregionalnym. Jak podaje The Hindu, dokument przedstawiony przez Pakistan i Białoruś został 2 listopada zatwierdzony przez Pierwszy Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ: za głosowało 180 państw, dwa były przeciw, a wstrzymujących się nie było.

Indie i Izrael były jedynymi krajami, które nie poparły projektu w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, liczącym 193 państwa członkowskie.

Stanowisko Indii

Pierwszy sekretarz Stałego Przedstawicielstwa Indii przy ONZ Anmol Sher Bedi oświadczył, że kontrola broni konwencjonalnej jest kwestią globalną. Według niego Nowe Delhi nie jest przekonane, że temat ten powinien być przede wszystkim rozpatrywany w formatach regionalnych i subregionalnych.

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Bedi zakwestionował także wezwanie rezolucji skierowane do Komisji Rozbrojeniowej ONZ, by sformułowała zasady, które mogłyby stanowić podstawę porozumień regionalnych. Zaznaczył, że komisja już wcześniej przyjęła w drodze konsensusu dokumenty dotyczące rozbrojenia regionalnego w 1993 roku, kontroli broni konwencjonalnej i rozbrojenia w 1999 roku, a także praktycznych środków budowy zaufania w dziedzinie broni konwencjonalnej w 2017 roku.

Treść rezolucji

W dokumencie stwierdzono, że kontrolę broni konwencjonalnej należy prowadzić przede wszystkim w kontekście regionalnym i subregionalnym, ponieważ większość zagrożeń dla pokoju i bezpieczeństwa po zimnej wojnie powstaje między państwami tego samego regionu lub subregionu.

Rezolucja wyraża również dążenie do wspierania porozumień służących umacnianiu pokoju i bezpieczeństwa regionalnego przy możliwie najniższym poziomie uzbrojenia i sił zbrojnych. Indie oddzielnie zagłosowały przeciw punktowi, w którym wspomniano propozycje dotyczące kontroli broni konwencjonalnej w kontekście Azji Południowej. Dokument wskazuje również, że państwa o znacznym potencjale wojskowym ponoszą szczególną odpowiedzialność za promowanie porozumień w zakresie bezpieczeństwa regionalnego.

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