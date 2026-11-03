Индия и Израиль проголосовали против проекта резолюции о контроле над обычными вооружениями на региональном и субрегиональном уровнях. По данным The Hindu, документ, представленный Пакистаном и Беларусью, 2 ноября одобрил Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН: 180 государств проголосовали за, два — против, воздержавшихся не было.

Индия и Израиль стали единственными странами, не поддержавшими проект в Генеральной Ассамблее ООН, насчитывающей 193 государства-члена.

Позиция Индии

Первый секретарь Постоянного представительства Индии при ООН Анмол Шер Беди заявил, что контроль над обычными вооружениями является глобальным вопросом. По его словам, Нью-Дели не убежден, что эту тему следует прежде всего рассматривать в региональном и субрегиональном форматах.

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Беди также поставил под сомнение призыв резолюции к Комиссии ООН по разоружению сформулировать принципы, которые могли бы стать основой для региональных соглашений. Он отметил, что комиссия уже консенсусом принимала документы по региональному разоружению в 1993 году, контролю над обычными вооружениями и разоружению в 1999 году, а также практическим мерам укрепления доверия в сфере обычных вооружений в 2017 году.

Содержание резолюции

В документе отмечается, что контроль над обычными вооружениями следует осуществлять прежде всего в региональном и субрегиональном контексте, поскольку большинство угроз миру и безопасности после холодной войны возникает между государствами одного региона или субрегиона.

Резолюция также выражает стремление содействовать соглашениям для укрепления регионального мира и безопасности при как можно более низком уровне вооружений и военных сил. Индия отдельно проголосовала против пункта, в котором упомянуты предложения по контролю над обычными вооружениями в контексте Южной Азии. В документе также указывается, что государства со значительным военным потенциалом несут особую ответственность за продвижение соглашений по региональной безопасности.

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