印度和以色列投票反对一项关于区域和次区域层面常规武器管控的决议草案。据《印度教徒报》报道，这份由巴基斯坦和白俄罗斯提交的文件于11月2日获联合国大会第一委员会批准：180个国家投赞成票，两个国家投反对票，没有弃权票。

印度和以色列是联合国大会中仅有的未支持该草案的国家。联合国大会共有193个成员国。

印度的立场

印度常驻联合国代表团一等秘书阿姆尔·谢尔·贝迪表示，常规武器管控是一个全球性问题。他称，新德里并不确信这一议题应首先在区域和次区域框架内审议。

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贝迪还质疑该决议呼吁联合国裁军委员会制定可作为区域协议基础的原则。他指出，该委员会此前已通过协商一致的方式，在1993年通过了有关区域裁军的文件，在1999年通过了有关常规武器管控和裁军的文件，并在2017年通过了有关常规武器领域切实可行的建立信任措施的文件。

决议内容

文件指出，常规武器管控应主要在区域和次区域背景下开展，因为冷战结束后，大多数对和平与安全的威胁发生在同一地区或次区域的国家之间。

该决议还表示，希望推动达成协议，以在尽可能低的武器和军事力量水平下加强区域和平与安全。印度还单独投票反对其中提及在南亚背景下常规武器管控提议的一段。文件还指出，拥有显著军事能力的国家对推动区域安全协议负有特殊责任。

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