W Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych prezydentka Międzynarodowego Trybunału Karnego Tomoko Akane wezwała państwa członkowskie ONZ do podjęcia konkretnych działań w odpowiedzi na nasilenie presji USA na sąd. Oświadczyła, że sankcje administracji prezydenta USA Donalda Trumpa zagrażają międzynarodowemu wymiarowi sprawiedliwości i praworządności, informuje The Japan Times.

Wystąpienie w sprawie sankcji

Akane przedstawiła doroczny raport Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ w uprzednio nagranym wystąpieniu wideo. W sierpniu Stany Zjednoczone nałożyły na nią osobiste sankcje, przez które nie może wjechać do kraju. Był to pierwszy od czasu pandemii COVID-19 przypadek, gdy prezydent MTK zwrócił się do Zgromadzenia Ogólnego zdalnie.

Na początku października administracja Trumpa nałożyła sankcje bezpośrednio na MTK, a wcześniej ograniczenia objęły poszczególnych sędziów i prokuratorów z powodu śledztw dotyczących USA i ich sojuszników, w tym Izraela. Według Akane amerykańskimi sankcjami objętych jest dziewięciu z 18 sędziów MTK. Nazwała te środki próbą utrudnienia wymiaru sprawiedliwości i podważenia niezależności sądu.

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Apele o współpracę

Prezydentka MTK wezwała także państwa do współpracy w celu wykonania niewykonanych nakazów aresztowania, w tym wydanych wobec prezydenta Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — Władimira Putina oraz premiera Izraela Binjamina Netanjahu.

Międzynarodowy Trybunał Karny, utworzony w 2002 roku, prowadzi dochodzenia w sprawie ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości oraz pociąga winnych do odpowiedzialności, jeśli organy krajowe nie są w stanie lub nie chcą tego zrobić. USA nie są stroną sądu. Przedstawiciele Unii Europejskiej i innych państw wyrazili podczas posiedzenia poparcie dla MTK.

Akane podkreśliła, że sąd nie może działać samodzielnie, a jego los zależy także od państw, które go utworzyły. Według niej ochrona MTK oznacza również ochronę międzynarodowego porządku opartego na praworządności.

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