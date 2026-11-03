在美国纽约，国际刑事法院院长赤根智子呼吁联合国会员国针对美国加大对该法院施压采取具体行动。她表示，美国总统唐纳德·特朗普政府的制裁威胁国际司法和法治，据《日本时报》报道。

因制裁发表讲话

赤根通过预先录制的视频讲话向联合国大会提交年度报告。今年8月，美国对她实施个人制裁，导致她无法进入该国。这是自COVID-19疫情以来，国际刑事法院院长首次远程向联大讲话。

10月初，特朗普政府直接对国际刑事法院实施制裁；此前，因涉及美国及其盟友、特别是以色列的调查，个别法官和检察官已受到限制。赤根表示，国际刑事法院18名法官中有9人受到美国制裁。她称这些措施是阻碍司法公正并破坏法院独立性的企图。

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呼吁合作

国际刑事法院院长还呼吁各国合作执行尚未执行的逮捕令，其中包括针对侵略国俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京以及以色列总理本雅明·内塔尼亚胡签发的逮捕令。

成立于2002年的国际刑事法院调查种族灭绝、战争罪和危害人类罪，并在国家机关无力或不愿这样做时追究责任人的责任。美国不是该法院的缔约方。欧盟和其他国家的代表在会议期间表达了对国际刑事法院的支持。

赤根强调，法院不能独立行动，其命运也取决于建立它的国家。她表示，保护国际刑事法院也意味着保护以法治为基础的国际秩序。

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