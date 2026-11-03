В Нью-Йорке, США, президент Международного уголовного суда Томоко Аканэ призвала государства — члены ООН предпринять конкретные действия в ответ на усиление давления США на суд. Она заявила, что санкции администрации президента США Дональда Трампа угрожают международному правосудию и верховенству права, сообщает The Japan Times.

Выступление из-за санкций

Аканэ представила ежегодный доклад Генеральной Ассамблее ООН в заранее записанном видеообращении. В августе США ввели против нее персональные санкции, из-за которых она не может въехать в страну. Это был первый со времени пандемии COVID-19 случай, когда президент МУС обращался к Генассамблее дистанционно.

В начале октября администрация Трампа ввела санкции непосредственно против МУС, а до этого ограничения коснулись отдельных судей и прокуроров из-за расследований, касающихся США и их союзников, в частности Израиля. По словам Аканэ, под американскими санкциями находятся девять из 18 судей МУС. Она назвала эти меры попыткой воспрепятствовать правосудию и подорвать независимость суда.

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Призывы к сотрудничеству

Президент МУС также призвала государства сотрудничать для исполнения неисполненных ордеров на арест, в том числе выданных в отношении президента Российской Федерации — государства-агрессора — Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Международный уголовный суд, основанный в 2002 году, расследует геноцид, военные преступления и преступления против человечности и привлекает виновных к ответственности, если национальные органы не способны или не желают этого делать. США не являются участницей суда. Представители Европейского Союза и других государств во время заседания выразили поддержку МУС.

Аканэ подчеркнула, что суд не может действовать самостоятельно, а его судьба зависит и от государств, которые его создали. По ее словам, защита МУС означает также защиту международного порядка, основанного на верховенстве права.

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