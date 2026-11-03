Президентка МКС Акане закликала ООН захистити суд від санкцій США — The Japan Times

У Нью-Йорку, США, президентка Міжнародного кримінального суду Томоко Акане закликала держави-члени ООН вжити конкретних дій у відповідь на посилення тиску США на суд. Вона заявила, що санкції адміністрації президента США Дональда Трампа загрожують міжнародному правосуддю та верховенству права, повідомляє The Japan Times.

Виступ через санкції

Акане представила щорічний звіт Генеральній асамблеї ООН у попередньо записаному відеозверненні. У серпні США запровадили проти неї персональні санкції, через які вона не може в’їхати до країни. Це був перший із часів пандемії COVID-19 випадок, коли президент МКС звертався до Генасамблеї дистанційно.

На початку жовтня адміністрація Трампа запровадила санкції безпосередньо проти МКС, а до цього обмеження торкнулися окремих суддів і прокурорів через розслідування, що стосуються США та їхніх союзників, зокрема Ізраїлю. За словами Акане, під американськими санкціями перебувають дев’ятеро з 18 суддів МКС. Вона назвала ці заходи спробою перешкодити правосуддю та підірвати незалежність суду.

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Заклики до співпраці

Президентка МКС також закликала держави співпрацювати для виконання невиконаних ордерів на арешт, зокрема виданих щодо президента Російської Федерації — держави-агресора Володимира Путіна — та прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Міжнародний кримінальний суд, заснований у 2002 році, розслідує геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності й притягує винних до відповідальності, якщо національні органи не здатні або не бажають цього робити. США не є учасницею суду. Представники Європейського Союзу та інших держав під час засідання висловили підтримку МКС.

Акане наголосила, що суд не може діяти самостійно, а його доля залежить і від держав, які його створили. За її словами, захист МКС означає також захист міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права.

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