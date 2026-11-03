Federalna sędzia Tanya Chutkan w USA tymczasowo zakazała administracji prezydenta Donalda Trumpa wysyłania stanom list zarejestrowanych wyborców, których władze federalne uznają za możliwych nieobywateli kraju. Jak informuje Jerusalem Post, sąd zakazał również Departamentowi Sprawiedliwości i Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego USA wymagania od organów wyborczych, aby osobno odkładały karty do głosowania takich osób lub ich nie liczyły, dopóki obywatelstwo nie zostanie potwierdzone.

Ryzyko pozbawienia prawa głosu

Chutkan, która pracuje w Waszyngtonie, oświadczyła, że dane administracji mogą być niewiarygodne. Jej zdaniem stwarza to ryzyko pozbawienia prawa głosu Amerykanów, którzy zgodnie z prawem zarejestrowali się do udziału w wyborach.

Obrońcy praw i prywatności, którzy zwrócili się do sądu, twierdzili, że przekazywanie takich list narusza ustawę o prywatności z 1974 roku. Ustawa ta ogranicza możliwości rządu federalnego w zakresie rozpowszechniania wrażliwych prywatnych informacji.

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Administracja Trumpa twierdziła, że jej listy do urzędników w Kalifornii i stanie Waszyngton były próbą zapewnienia egzekwowania federalnego zakazu głosowania przez nieobywateli. Głosowanie nieobywateli w USA jest nielegalne, a dostępne dowody wskazują, że takie przypadki występują niezwykle rzadko.

Inne orzeczenia sądowe

Wcześniej federalny sędzia w Los Angeles odrzucił wniosek Departamentu Sprawiedliwości o tymczasowe odłożenie korespondencyjnych kart do głosowania ponad 20 tysięcy zarejestrowanych wyborców w Kalifornii, których resort uznał za możliwych nieobywateli. Sąd apelacyjny również odmówił resortowi wydania nadzwyczajnego rozstrzygnięcia na czas rozpatrywania odwołania.

Jednocześnie w innej sprawie skład Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Dziewiątego Okręgu zezwolił rządowi grozić stanowym i lokalnym urzędnikom wyborczym ściganiem karnym za niewykonanie wymogów dotyczących możliwych nieobywateli. To orzeczenie nie jest wiążące dla Chutkan. Osobno sąd federalny w San Francisco nakazał Departamentowi Sprawiedliwości zaprzestanie takich gróźb.

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