W Polsce współwłaściciel firmy, która zarządzała przychodniami w Zabrzu i Tychach, usłyszał 3963 zarzuty. Według RMF24, śledczy uważają, że mężczyzna polecał pracownikom wpisywać do dokumentacji medycznej nieprawdziwe dane o terapiach prowadzonych w środowisku pacjenta, aby uzyskiwać refundacje z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Według śledztwa w latach 2020–2021 w dokumentach wskazywano terapie, które w rzeczywistości nie były prowadzone. Jak poinformował przedstawiciel śląskiej policji Paweł Kasprzak, przygotowane dokumenty wykorzystywano do potwierdzania podstaw refundacji kosztów usług przez NFZ.

Śledztwo i wysokość strat

Katowiccy policjanci pod nadzorem prokuratury w Rybniku badali nieprawidłowości w dwóch przychodniach w Zabrzu i Tychach. W ramach postępowania przesłuchali około 500 świadków i zabezpieczyli znaczną ilość dokumentacji medycznej.

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Kontrole NFZ potwierdziły nieprawidłowości w działalności przychodni, informuje RMF24. Zarzuty dotyczą między innymi poświadczania nieprawdy w dokumentacji, posługiwania się podrobionymi dokumentami oraz oszustwa na szkodę NFZ na kwotę ponad 163,5 tys. złotych. Policja poinformowała również o zabezpieczeniu majątkowym w wysokości 96 tys. złotych.

Wniosek do sądu

Podejrzany przyznał się do winy i zadeklarował gotowość dobrowolnego poddania się karze. Nienależnie uzyskane środki zostały już zwrócone NFZ wraz z nałożoną należnością.

W październiku Prokuratura Rejonowa w Rybniku skierowała do Sądu Rejonowego w Zabrzu wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy.

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