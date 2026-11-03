В Польше совладельцу компании, управлявшей амбулаториями в Забже и Тыхах, предъявили 3963 подозрения. По данным RMF24, следствие считает, что мужчина поручал сотрудникам вносить в медицинскую документацию ложные данные о проведении терапии в среде пациента, чтобы получать возмещение от Национального фонда здравоохранения Польши (NFZ).

По версии следствия, в 2020–2021 годах в документах указывались терапии, которые на самом деле не проводились. Как сообщил представитель Силезской полиции Павел Каспшак, подготовленные документы использовались для подтверждения оснований для возмещения NFZ стоимости услуг.

Расследование и сумма ущерба

Катовицкие полицейские под надзором прокуратуры в Рыбнике расследовали нарушения в двух амбулаториях в Забже и Тыхах. В рамках производства они допросили около 500 свидетелей и изъяли значительный объем медицинской документации.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Проверки NFZ подтвердили нарушения в работе амбулаторий, сообщает RMF24. Подозрения касаются, в частности, внесения заведомо ложных сведений в документацию, использования поддельных документов и мошенничества в ущерб NFZ на сумму более 163,5 тыс. злотых. Полиция также заявила об имущественном обеспечении на 96 тыс. злотых.

Ходатайство в суд

Подозреваемый признал вину и заявил о готовности добровольно согласиться на наказание. Неправомерно полученные средства уже возвращены NFZ вместе с наложенным взысканием.

В октябре районная прокуратура в Рыбнике обратилась в районный суд в Забже с ходатайством о вынесении обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства.

Читай нас в