在波兰，一家管理扎布热和蒂黑门诊部的公司共同所有人被提出3963项指控。据RMF24报道，调查人员认为，该男子指示员工在医疗记录中填写有关在患者生活环境中开展治疗的虚假信息，以获得波兰国家卫生基金（NFZ）的报销。

根据调查方的说法，2020年至2021年间，文件中记录了实际上并未开展的治疗。西里西亚警方代表帕维尔·卡斯普沙克表示，准备好的文件被用于确认NFZ报销服务费用的依据。

调查与损失金额

卡托维兹警方在雷布尼克检察院的监督下，调查了扎布热和蒂黑两家门诊部的违规行为。在案件程序中，他们询问了约500名证人，并查获了大量医疗文件。

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RMF24报道称，NFZ的检查确认了这些门诊部运营中存在违规行为。相关指控尤其涉及在文件中证明虚假内容、使用伪造文件，以及损害NFZ利益、金额超过16.35万兹罗提的欺诈行为。警方还表示，已采取价值9.6万兹罗提的财产保全措施。

向法院提出申请

嫌疑人承认有罪，并表示愿意自愿接受处罚。不当获得的资金已连同被处以的款项一并返还给NFZ。

10月，雷布尼克区检察院向扎布热区法院提出申请，请求在不进行庭审的情况下作出有罪判决。

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