У Польщі співвласнику компанії оголосили 3963 підозри — RMF24

У Польщі співвласнику компанії, яка керувала амбулаторіями в Забже та Тихах, оголосили 3963 підозри. За даними RMF24, слідство вважає, що чоловік доручав працівникам вносити до медичної документації неправдиві дані про проведення терапій у середовищі пацієнта, щоб отримувати відшкодування від Національного фонду здоров’я Польщі (NFZ).

За версією слідства, у 2020–2021 роках у документах зазначали терапії, які насправді не проводилися. Як повідомив представник Сілезької поліції Павел Каспшак, підготовлені документи використовували для підтвердження підстав для відшкодування вартості послуг NFZ.

Розслідування і сума збитків

Катовицькі поліцейські під наглядом прокуратури в Рибнику розслідували порушення у двох амбулаторіях у Забже та Тихах. У межах провадження вони допитали близько 500 свідків і вилучили значний обсяг медичної документації.

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Перевірки NFZ підтвердили порушення в роботі амбулаторій, повідомляє RMF24. Підозри стосуються, зокрема, засвідчення неправди в документації, використання підроблених документів і шахрайства на шкоду NFZ на суму понад 163,5 тис. злотих. Поліція також заявила про майнове забезпечення на 96 тис. злотих.

Клопотання до суду

Підозрюваний визнав провину та заявив про готовність добровільно погодитися на покарання. Належно не отримані кошти вже повернули NFZ разом із накладеним стягненням.

У жовтні районна прокуратура в Рибнику звернулася до районного суду в Забже з клопотанням про ухвалення обвинувального вироку без проведення судового розгляду.

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