Wielka Brytania i Unia Europejska uzgodniły projekt umowy, która ma znieść znaczną część kontroli i procedur biurokratycznych w handlu artykułami spożywczymi i towarami rolnymi po Brexicie. Jak informuje BBC News, liczący około 200 stron tekst umowy sanitarnej i fitosanitarnej został rozpowszechniony wśród państw UE w Brukseli przed dyskusją na posiedzeniu ambasadorów Unii Europejskiej.

Jakie kontrole mogą zostać zniesione

Projekt ustaleń ma znieść potrzebę posiadania eksportowych świadectw zdrowia kosztujących 200 funtów szterlingów, świadectw fitosanitarnych kosztujących 25 funtów, opłat za inspektorów, certyfikatów dla produktów ekologicznych, części opłat portowych, kosztów pobierania próbek oraz innych kontroli podczas eksportu i importu między Wielką Brytanią a UE.

Ma również zostać wznowiony eksport z Wielkiej Brytanii do UE świeżych kiełbas, burgerów, skorupiaków z wód Wielkiej Brytanii oraz sadzeniaków. Umowa ma także umożliwić wwożenie do UE zwierząt domowych z Wielkiej Brytanii na podstawie paszportów dla zwierząt.

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Dostosowanie standardów

W zamian za uproszczenie handlu strona brytyjska zobowiąże się przestrzegać i dostosowywać do obowiązujących przepisów UE dotyczących standardów handlu roślinami, zwierzętami i produktami spożywczymi. Mechanizm ten nazywany jest dynamicznym dostosowaniem. Rząd Wielkiej Brytanii oświadcza, że umowa ostatecznie zapewni gospodarce kraju roczną korzyść w wysokości 5,1 mld funtów szterlingów.

Umowa będzie miała szczególne znaczenie dla Irlandii Północnej. Obecnie produkty spożywcze z innych części Wielkiej Brytanii wymagają dokumentów i mogą podlegać fizycznym kontrolom w portach regionu, ponieważ Irlandia Północna pozostała na jednolitym rynku UE dla towarów. Oczekuje się, że ustalenie to ostatecznie zniesie te wymogi.

William Bain, szef działu polityki handlowej Brytyjskich Izb Handlowych, powiedział BBC, że przestrzeganie wspólnych zasad jest akceptowalną ceną za niższe koszty, mniejsze opóźnienia i szerszy dostęp do rynku. Według niego wymóg dotyczący eksportowych świadectw zdrowia może zwiększać koszty każdego samochodu ciężarowego o tysiące funtów, a opóźnienia na granicach zmniejszają wolumen eksportu.

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